Marco Enríquez-Ominami tras ser absuelto en el caso SQM: “Se hizo justicia después de 11 años”

Además de ME-O, el tribunal absolvió también a Pablo Longueira y Patricio Contesse, entre otros acusados de delitos tributarios y cohecho.

La tarde de este miércoles, Marco Enríquez-Ominami se refirió a su absolución del denominado Caso SQM, en el que se investigaban eventuales delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

Además de Enríquez-Ominami, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago también absolvió a Pablo Longueira, Patricio Contesse, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivieso y Cristián Warner, todos acusados de delitos tributarios y cohecho.

Caso SQM: 3º TOP de Santiago dicta veredicto absolutorio para Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivielso, Cristián Warner y Marcelo Rozas, acusados por delitos tributarios y cohecho. pic.twitter.com/5nra3njEmb — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 22, 2025

La reacción de ME-O tras ser absuelto en caso SQM

Tras conocerse el veredicto, Enríquez-Ominami realizó sus descargos a través de un video publicado en redes sociales. “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra“, partió señalando.

“No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática. Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”, agregó el candidato presidencial.

En el video añadió que pusieron su nombre “en diversas causas en las que no tenía nada que ver. 11 años de acusaciones, manipulación solamente para manchar, destruir, proscribir (…). Muy pronto esto se transformará en un escándalo de Estado. Hoy por fin soy libre”.