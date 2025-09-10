Marcelo Bielsa por Harold Mayne-Nicholls como presidente: “es un hombre incorruptible”

El entrenador aseguró tener la mejor impresión del candidato presidencial. "Cuando trabajé en común con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, un hombre incorruptible"

El actual entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se refirió a la candidatura de Harold Mayne-Nicholls, con quien trabajó directamente durante su paso por la selección chilena.

Si bien el exdirector técnico de La Roja aseguró no ser “el más apto” para referirse a la política nacional, dijo que sí podía hablar de su apreciación de Mayne-Nicholls mientras este fue presidente de la ANFP.

Al respecto, Bielsa aseguró tener la mejor impresión del candidato presidencial. “Cuando trabajé en común con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, un hombre incorruptible”, señaló el estratega de nacionalidad argentina.

“Después, bueno, es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país, a dirigir el destino de un país (…) Yo no puedo aventurarme a decir eso, lo que sí puedo decir es que para mí fue un compañero muy sólido para trabajar en común durante cuatro años”, sinceró Marcelo Bielsa.

Mi admiración a Marcelo Bielsa 🇨🇱⚽️, un líder que marcó un antes y un después en nuestro fútbol.

Su apoyo nos honra y nos inspira a seguir construyendo un Chile justo, unido y con esperanza 💙❤️🤍.

Así como Bielsa, creemos que se puede ganar con grandeza y honestidad. pic.twitter.com/nkrec2luzc — HaroldMayne-Nicholls (@MayneNicholls) September 10, 2025

El abanderado independiente respondió a través de su cuenta de X, y mostró su gratitud con el ex DT de la selección. “Su apoyo nos honra y nos inspira a seguir construyendo un Chile justo, unido y con esperanza”, expresó Mayne-Nicholls.