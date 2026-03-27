Ministra Sedini dice tener “toda la disposición” para responder oficio de Contraloría por la frase “Estado en quiebra”

La titular de la Segegob afirmó que responderán con "responsabilidad" y "en los tiempos correspondientes" el requerimiento del ente contralor.

La frase “Estado en quiebra” ha provocado revuelo en el Gobierno.

Y es que a través de redes sociales, el Ejecutivo compartió gráficas donde se explicaban las medidas respecto al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), aludiendo a que el Gobierno anterior los dejó “sin plata” y que el Estado está “en quiebra”.

Sin embargo, más tarde todas las publicaciones fueron eliminadas de las cuentas oficiales.

Tras ello, la Contraloría General de la República (CGR) ofició a la Segegob por ello, solicitando que el Ministerio informe cuál es el fundamento normativo detrás de estas acciones comunicacionales y que entregue los “sustentos fácticos” que respaldan las graves afirmaciones económicas contenidas en la publicación.

Se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la cartera responda al requerimiento.

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, afirmó que valoran y respetan el actuar de la Contraloría y “es por eso que nosotros, en cualquiera de los casos, y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”.

“Pero vamos a ser enfáticos, tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles. Nuestra comunicación siempre está enfocada en los beneficios a la ciudadanía y en este gobierno de emergencia”, acotó.