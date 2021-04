En el marco de la investigación por tráfico de influencias en su contra, el senador de Renovación Nacional por el sector oriente de Santiago, Manuel José Ossandón reapareció públicamente y dijo estar disponible para una eventual carrera a La Moneda.

En entrevista con The Clinic, el parlamentario oficialista manifestó que “nunca he realizado nada ilegal ni tampoco incorrecto” respecto a su problema judicial, y que “estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial”, pero que “son los electores quienes deciden”.

A juicio de Ossandón, y sobre el escenario político actual, los candidatos debiesen “mostrar sus credenciales y que se atrevan a tomar decisiones” y que el gran problema de nuestro país radica en la delincuencia y en el narcotráfico.

“Llevo 4 meses en la calle de lunes a viernes y lo único que escucho es el miedo y la rabia de las personas frente a la delincuencia y al narcotráfico que convierte a sus barrios en espacios para pandillas. Las personas en Chile deben ser libres para caminar en sus calles sin el temor que maten a sus hijos o a ellos mismos”, expresó.

Además, y respecto a la candidatura de Mario Desbordes por RN, el parlamentario confesó que se reunió con el presidente Piñera al comienzo de su Gobierno y que este le manifestó que los candidatos deben ser elegidos por las personas. “De lo que me acuerdo firme es que él me dijo que para la próxima presidencial, los candidatos los iban a elegir la gente, no los partidos. Hoy día, Desbordes es el candidato del partido”.

En ese sentido, Ossandón expresó que su carrera a La Moneda “depende del apoyo de la gente, porque quiero ser un candidato competitivo”.