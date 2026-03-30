Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra

El exfiscal es acusado de cometer cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

Durante este lunes, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la medida cautelar de prisión preventiva del exfiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

La medida cautelar fue interpuesta el 19 de marzo por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que fijó un plazo de 45 días de investigación. El juez argumentó que decretó la prisión preventiva porque considera al exfiscal un peligro para la seguridad de la sociedad y porque existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos de los que se le acusa.

En la audiencia de esta jornada, la defensa de Guerra intentó revertir su prisión preventiva, alegando falta de pruebas y que los chats entre él y Luis Hermosilla son malinterpretados, según consignó Radio Biobío.

Sin embargo, el tribunal de alzada falló a favor de los argumentos presentados por el Ministerio Público y decidió mantener la medida cautelar.

Actualmente, el exfiscal está siendo investigado por la justicia por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.