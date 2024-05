Sin prisión preventiva: Mantienen arresto domiciliario total para Cathy Barriga tras acusaciones de incumplimiento

La exalcaldesa de Maipú fue acusada de no respetar su arresto domiciliario total, puesto que no respondió los llamados de verificación de Carabineros.

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago determinó este viernes mantener el arresto domiciliario total para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pese a una acusación del Ministerio Público que apuntaba al incumplimiento de su cautelar.

La ex jefa comunal está bajo arresto domiciliario total por cargos de corrupción.

¿Qué pasó?

Acompañada por su esposo, el diputado Joaquín Lavín León (UDI), Barriga compareció ante el órgano judicial para discutir si arresto domiciliario total cambiaría tras las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, se habló de que Barriga habría incumplido su arresto domiciliario, ya que Carabineros afirmó que no respondió sus intentos de verificación en siete ocasiones, tres diurnas y tres nocturnas.

Lo que se habló

La exalcaldesa explicó que había pactado con Carabineros no tener timbre y que, en su lugar, estos la llamasen por teléfono para verificar el cumplimiento de su arresto. Sin embargo, Barriga no habría contestado en varias ocasiones, argumentando que en su casa, debido a una condición que tiene su hijo, tratan de no reproducir ruidos fuertes.

La imputada también explicó que hubo veces en que no contestó porque la llamada no provenía del número que solía llamarla, y que ella no atiende desconocidos.

La decisión

Tras cerca de una hora de discusión, el órgano legal determinó mantener el arresto domiciliario total y ampliar el plazo de investigación.

El tribunal dispuso extender en 60 días el plazo de investigación de 120 días que había fijado en enero.

Los cargos contra Barriga incluyen fraude al fisco y falsificación y mal uso de fondos públicos durante su tiempo como alcaldesa de Maipú, implicando un desfalco de casi $31 mil millones.

Además, la magistrada Claudia Burgos ordenó que la defensa de Barriga entregue un número privado y aparte destinado únicamente a este caso al que Carabineros pueda llamar directamente.

“Estoy muy agradecida”

Barriga expresó a la salida del Centro de Justicia que “por primera vez” siente que “alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando. Estoy muy agradecida de la audiencia de hoy. Lamentablemente no son públicas. Yo estoy viviendo una situación que va más allá de los límites tanto judiciales como mediáticos. Hay un hostigamiento y es a lo que hizo referencia hoy la jueza“.

“Como mujer, es la primera vez que escucho de verdad cuando se falta a la verdad en algunas cosas y cuando se logran conseguir cosas como lo que estoy viviendo hoy. Tengo un hijo del espectro autista y ella empatizó con lo que yo estoy viviendo, entendiendo que cuando tú no contestas a un ruido es porque los niños tienen temas con los ruidos“, siguió.

“Esto quiero aprovechar de visibilizarlo con muchas madres que tienen hijos autistas, porque lo ven desde afuera. Me emocioné hoy por eso. Me voy tranquila dentro de todo el escenario injusto que he vivido“, agregó.

Consultada por si cree que hay desigualdad en el trato judicial, la exalcaldesa dijo: “eso es lo que dijo la justicia hoy, estoy muy agradecida”.