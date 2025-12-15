Mansuy: “Mientras el FA no revise sus errores, les será imposible recuperar una palabra política que pueda tener efectos reales”

El panelista de Tolerancia Cero analizó el desempeño del Frente Amplio desde su llegada al Gobierno hace cuatro años. Señaló que las ambiciosas tesis políticas que impulsaron al partido al poder no se concretaron durante su gestión.

El Frente Amplio llegó al Gobierno con el afán de cambiarlo todo hace cuatro años, cambiar la política, modificar la transición, cambiar nuestro modelo productivo, refundar carabineros, modificar nuestra política comercial y exterior, no firmar el TPP-11, y un largo etcétera que ustedes pueden revisar en el programa de Gabriel Boric.

Esa era la crítica, esas eran las tesis que los condujeron al poder que sostuvieron durante años, desde que salieron a la calle el 2011 hasta que llegaron al poder el año 2021.

Las tesis políticas prueban su validez y su pertinencia en el ejercicio del poder. Una tesis política que no se sostiene en el contacto con el poder puede ser una tesis valiosa por muchos motivos, pero políticamente conduce al despeñadero.

Esta es la tragedia, o la comedia si ustedes prefieren, del Frente Amplio. Todas sus tesis políticas fracasaron estrepitosamente porque ninguna de ellas pudo cumplirse ni en ninguna de ellas pudieron avanzar.

El Gobierno puede haber tenido mucho, no pretendo negar eso, es otra discusión, puede haber tenido muchos logros, pero si medimos al Gobierno según el mismo criterio que fijó el Frente Amplio en su crítica anterior a llegar al poder, es un fracaso evidente en toda la línea.

La conclusión es inequívoca.

Mientras el Frente Amplio no revise esas tesis, no revise sus errores, les será imposible recuperar una palabra política pertinente que pueda tener efectos reales en el mundo.

Mientras no lo hagan, mientras no hagan esa autocrítica, estarán condenados al silencio, por más que sigan hablando.