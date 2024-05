Alza de virus: Mañalich critica campaña de vacunación e insta al Minsal a dejar las disculpas y tomar medidas rápidas

El Ministerio de Salud advirtió el aumento de la ocupación de camas críticas de adultos al 92,9% en medio de alza de enfermedades respiratorias. Las autoridades también han intensificado la vacunación contra la influenza tras el reporte de 5 muertos en el Ñuble. El exministro criticó en duros términos la gestión encabezada por la ministra Ximena Aguilera.

Ante el alza de casos de virus respiratorios, el exministro de Salud Jaime Mañalich criticó la actual campaña de vacunación del Ministerio de Salud (Minsal) e instó a administración sanitaria a dejar las disculpas y tomas medidas rápidas para contener la situación.

Ayer, un nuevo informe epidemiológico del Minsal correspondiente a la semana del 19 al 25 de mayo dio a conocer que la ocupación de camas críticas de adultos alcanzó el 92,9% en el sistema integrado público-privado a raíz del aumento de enfermedades respiratorias durante este invierno. También, se indicó que la positividad de las muestras alcanzó un 54,4%, cifra similar a la semana anterior.

Junto a ello, se informó que la influenza continúa siendo la enfermedad respiratoria más prevalente, representando el 61,7% del total de virus detectados.

Reacción de Mañalich

Este jueves, durante la inauguración de un nuevo centro de salud en Santiago que busca ayudar a disminuir las listas de espera, se le consultó al exministro por la situación sanitaria del país y los índices reportados por el Minsal encabezado por la ministra Ximena Aguilera.

“La epidemiología, la salud pública es una ciencia bastante exacta, no es una cosa que uno se encuentre de repente con sorpresas. Y en ese sentido, tal como ocurrió con el COVID-19, la responsabilidad de la autoridad es vislumbrar lo que viene, prever lo que viene”, respondió.

“A mí me parece que la información epidemiológica que contábamos a principios y a fines del año pasado, principios de este año, era absolutamente contundente en el sentido de que nosotros íbamos a enfrentar un bloque de enfermedad respiratoria muy grave este año, como de hecho tenemos una circulación de virus influenza A, y ahora de sincicial respiratorio, que ha crecido vigorosamente y que, por supuesto, la medida en que encuentra este virus personas que no están inmunizadas por la vacuna las enferman y algunas de ellas las enferman gravemente”, agregó.

Bajo ese punto, Mañalich indicó que este año han fallecido un poco más de 2.000 personas por infecciones respiratorias graves, lo que es una tendencia que va a ser superior a la del año anterior. “Estamos todavía temprano, estamos empezando el invierno y en ese sentido, lo primero que uno tiene que lamentar es que la campaña de vacunación y prevención, un instrumento que sirve para que las personas no se enfermen, haya sido tan pobre y en la práctica haya sido un fracaso”, afirmó.

“La propuesta era que para el 15 de mayo íbamos a tener 85% de la población protegida, no es el caso. Hace pocas semanas teníamos 40% de la población mayor de 60 años, la que más muere de estos 2.000 fallecidos, 90% son personas mayores de 60 años. Y en ese contexto, a mí me parece que la campaña de influenza ha sido pobre. Recién ahora por el susto de la gente, que ve que hay gente que se muere, especialmente el episodio que tenemos que lamentar de Ñuble, la gente está corriendo a vacunarse, más de 100 más vacunas diarias. Y eso implica que hay que tener un stock adecuado. Sabemos que los laboratorios no están entregando vacunas para las farmacias privadas. Entonces, toda la gente que no está en la población objetivo del ministerio no tiene manera ya de protegerse”, continuó.

Llamado a tomar medidas y al Ministerio de Hacienda

El ministro también destacó medidas “imprescindibles” para evitar la propagación de los virus, como el uso obligatorio de la mascarilla, como en el Metro, transportes público o en lugares con aglomeraciones de personas.

“Yo estoy muy preocupado, creo que la situación, como decía ayer el encargado de Epidemiología del ministerio, las infecciones van a seguir aumentando, las camas van a ser cada vez más escasas, la ocupación de los hospitales públicos y privados prácticamente al 100% en este momento y en ese sentido, hay que, más que pedir disculpas o decir ‘mira, lo hicimos bien y hemos alcanzado un poco más de vacunación que el año pasado’, hay que tomar medidas rápidas y eso es lo que yo creo”, indicó.

Al respecto, se le consultó cuál es su percepción sobre la capacidad de la red asistencial frente al alza de casos de virus respiratorios “La red asistencial no es capaz. Nosotros tenemos que entender que una persona que se enferma de influenza, que consulta los síntomas de influenza, tiene una semana en que va a estar a lo mejor mejorándose, después se van a complicar con neumonía. Estamos hablando de dos o tres semanas en las cuales el peak de casos, que no hemos llegado al máximo, se va a manifestar en demanda sobre la red hospitalaria, respiradores y evidentemente no hay capacidad para recibirlos”, contestó.

Es por esto que Mañalich le hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que “entregue recursos para esta campaña de invierno, porque todo esto cuesta dinero y el Ministerio de Hacienda está preocupado de otras prioridades”, finalizó.