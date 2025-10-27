Malls chinos: Informe de la Cámara Nacional de Comercio alerta sobre informalidad, riesgos sanitarios y falta de fiscalización

José Pakomio, presidente del gremio, explicó que este sondeo “surge como respuesta a la creciente preocupación manifestada por los barrios comerciales y gremios" a lo largo de Chile.

Este lunes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó un informe en el que se alerta sobre la informalidad, el cumplimiento normativo y las condiciones sanitarias de los llamados “malls chinos” en el país.

El estudio, realizada entre el 21 de agosto y el 24 de septiembre, incluyó observación directa en 62 recintos comerciales ubicados en la Región Metropolitana (85,5%), Atacama (4,8%), Antofagasta (4,8%) y La Araucanía (4,8%), con fichas de registro levantadas presencialmente a través de dispositivos móviles.

José Pakomio, presidente del gremio, sostuvo que “este estudio surge como respuesta a la creciente preocupación manifestada por los barrios comerciales y gremios (…), que han visto cómo este nuevo fenómeno les genera, en muchos casos, una competencia desleal frente a la cual aún no se observan resultados concretos de fiscalización por parte de las autoridades”.

Desde la CNC hicieron un llamado a fortalecer la fiscalización coordinada entre municipios, SII, Seremi de Salud, Sernac y Aduanas, con foco en el cumplimiento de la normativa en cuanto a rotulación y certificados, la venta de productos falsificados y la trazabilidad tributaria, sugiriendo también un reforzamiento a las campañas de educación al consumidor.

Principales resultados del estudio CNC sobre los mall chinos.

Se observó que solo el 38,7% de los locales presenta patente a la vista, mientras que un 50% no la exhibe y un 11,3% no permite comprobar su existencia. Respecto al Rol Único Tributario (RUT), un 76,3% de los establecimientos lo exhibe, aunque sin garantizar la coincidencia con el nombre del local o la patente.

Respecto a legalidad, un 43,5% de los locales ofrece en su totalidad productos de marcas desconocidas, mientras que en el resto se pueden identificar algunas marcas conocidas. Cuando hay al menos una conocida, en un 27,4% de los casos no es claro si son productos originales, en tanto, un 17,7% de locales presenta artículos claramente no son originales.

El 91,9% de los locales vende juguetes y, si bien la gran mayoría presenta información de edad recomendada, solo el 49% presenta información en español y en un 51% de los casos no se observan instrucciones ni manual de uso.

Un 85,5% de los locales de la muestra venden artículos electrónicos, donde solo el 35,8% cuenta con código QR SEC, mientras que un 64% incluye información en español y en un 45,3% de los casos no se observan instrucciones ni manual de uso.

Los cosméticos están presentes en el 93,5% de los locales, de los cuales un 67% tiene certificación ISP y casi un tercio no la tiene . Un 70% muestra rotulación en español y un cuarto no se observan instrucciones ni manual de uso.

Un 80,6% de los locales vende alimentos y, de estos, un 52% cuenta con resolución sanitaria (RSA) , un 48% tiene la información de los alimentos en español y un 78% de los casos se observa información nutricional.

La venta de artículos de limpieza alcanza al 42% de los locales, pero solo un 23% presenta rotulado bajo la norma chilena NCh 1477/2003, luego un 58% da información de su principio activo, mientras que el resto no y casi un tercio no tiene la información en español.