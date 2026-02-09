¿Malls chinos fantasmas?: SII se querella contra empresarios por fraude al fisco de más de $300 millones

La querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, ciudad en la que habría operado el esquema del fraude.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra empresarios chinos por un eventual delito de fraude al Fisco.

¿El motivo? Se les acusa de un millonario desfalco, el que se habría ejecutado con facturas falsas y una red de empresas “fantasmas” en la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Según lo informado por Radio Biobío, se habría provocado un perjuicio a las arcas fiscales por más de $310 millones.

Este habría sido liderado por dos ciudadanos chinos, representantes legales de una empresa importadora del tipo mall chino.

La acción legal apunta a que habría ocurrido un aumento irregular de créditos fiscales de IVA a través de un esquema compuesto por 20 empresas fantasma y 163 facturas falsas.

La querella se presentó ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, tribunal en el que se tramitará la resolución de la presentación de la acción del SII.