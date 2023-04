Maite Pascal, madre de la diputada Maite Orsini (RD), reveló el desconocido parentesco que tiene con Pedro Pascal. “Se hereda lo del origen artista”, dijo.

En conversación con el Canal Vive, la instructora de yoga reconoció ser prima del actor conocido por participar en series como The Las of Us o The Mandalorian.

La madre de la parlamentaria detalló que, si bien es pariente del intérprete, no mantiene una relación cercana con su familia paterna, que es de donde viene el nexo.

“Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”, sostuvo.

En esta línea, afirmó que no conoce al actor personalmente. “Cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’ y no sé qué, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”.

