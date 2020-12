Este miércoles, la diputada Camila Vallejo (PC) presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados como parte de un acuerdo adoptado al interior de la oposición en esta materia del Congreso.

De esa manera, y luego de la votación correspondiente, la diputada Maite Orsini fue la elegida de forma unánime para asumir dicho rol al interior de la Cámara Baja.

Según declaró la parlamentaria del Partido Comunista, su decisión fue adoptada “no sólo porque me parece importante cumplir el acuerdo administrativo de la oposición al menos en las comisiones, sino porque hay que cerrar un ciclo“, agregando que “me voy muy satisfecha también por dejar la Comisión en manos de la diputada Maite Orsini que estoy segura que seguirá en la tarea de luchar por los derechos de las mujeres“.

Respecto de su labor al interior de la comisión, Vallejo destacó el avance de proyectos en beneficio de las mujeres y “su derecho a una vida libre de violencia”, tal como la agenda de corresponsabilidad parental que plantea la igualdad de los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en la crianza de los hijos.

También durante dicho periodo se tramitaron los proyectos de sala cuna universal, la extensión del fuero laboral de la madre trabajadora al padre, la igualdad de derechos entre ambos progenitores en permiso de postnatal y la iniciativa que establece el derecho y permiso laboral de trabajadoras y trabajadores para llevar a sus hijos a control sano.

Asimismo, en el periodo de presidencia de Vallejo en la comisión se citó a en ese entonces la ministra de la Mujer, Isabel Plá, para dar cuenta de su actuar en los hechos de violencia sexual y física contra mujeres en el estallido social, y al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, para abordar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género, sobre todo al interior de la institución tras la muerte de Norma Vásquez.

Por su parte, la diputada Orsini agradeció “el tremendo trabajo que hizo la diputada Vallejo en su periodo” y destacó los siguientes desafíos en la materia, tanto en “recuperar proyectos que estaban dormidos” y a “insistir hasta convencer al resto de nuestros colegas de que una mirada de género es necesaria en muchas materias“.

“Estoy convencida de que no puede haber una reforma de pensiones sin que nosotras demos una opinión técnica que represente a las mujeres de Chile; estoy convencida de que no puede haber una reforma a Carabineros sin que discutamos sobre paridad en los altos mandos; no puede haber una reforma al código penal sin que revisemos cómo funciona la justicia machista”, concluyó.