Maduro asegura que comunicaciones con EE.UU. están “deshechas” por sus “amenazas de bombas, muerte y chantaje”

(CNN Español) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que las relaciones entre su país y EE.UU. estaban “deshechas”, en medio de la escalada de tensiones en la región tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses.

“Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el Gobierno de EE.UU. existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje”, dijo Maduro en una conferencia de prensa desde Caracas.

A comienzos de septiembre Maduro había dicho que las comunicaciones con EE.UU. estaban “maltrechas” pero que los canales seguían abiertos con John McNamara, encargado de asuntos de Venezuela en la embajada de EE.UU. en Colombia, y con Richard Grenell, enviado del presidente Donald Trump a misiones especiales.

“Las comunicaciones no están en cero”, dijo Maduro ante una pregunta de clarificación por parte de CNN en la misma conferencia de prensa. “Pero están deshechas. Se mantiene un hilo básico con el señor McNamara para nosotros traer a nuestros migrantes, que es una altísima prioridad del Gobierno de Venezuela”.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, enfrentados desde hace años y sin relaciones formales desde 2019, no han parado de crecer desde que en julio la Casa Blanca designó al Cartel de los Soles, un presunto grupo narcocriminal que Washington vincula al Gobierno de Venzuela, como organización terrorista.

Maduro y su Gobierno han negado estas acusaciones, pero semanas después Estados Unidos anunció el despliegue de numerosos buques de guerra en el Caribe y América Latina en un operación contra los carteles y el narcotráfico, y en su primera acción la flota destruyó una presunta lancha cargada con drogas.

Venezuela, por su parte, anunció la movilización de milicias, y el lunes Maduro dijo que en total se habían desplegado 2,5 millones de efectivos, entre militares y milicianos.

CNN no ha podido verificar ese número. El gobierno de Venezuela ha sido criticado en varias ocasiones por la falta de transparencia en sus cifras oficiales.

“Ejercemos el legítimo derecho a la defensa”, dijo Maduro este lunes. “Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz”, dijo Maduro.

“Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido”, agregó.

“Estados Unidos de Norteamérica y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, señaló.

Maduro pide investigación sobre bote destruido y califica de “secuestro” el abordaje a lancha pesquera

Durante la conferencia de prensa Maduro dijo también que Trump “tiene que ordenar una investigación” sobre el ataque a la presunta embarcación con drogas destruida a comienzos de septiembre en el Caribe, que dejó un saldo de 11 tripulantes muertos.

“Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un vídeo, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos”, dijo.

“Está el debate sobre si fue verdad, si fueron asesinadas 11 personas que dicen eran de Venezuela. Esa investigación en Venezuela está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados”, señaló.

En lo que sería una segunda acción en el Caribe, Venezuela denunció el sábado un presunto “asalto” de la Marina de EE.UU. a un buque pesquero que estaba el viernes en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país caribeño. En la nave había nueve pescadores que fueron sorprendidos por 18 marinos estadounidenses armados que “abordaron y ocuparon” su vehículo durante ocho horas, según un comunicado de la Cancillería.

CNN contactó al Departamento de Defensa de EE.UU. y al Departamento de Estado para pedir comentarios respecto de los señalamientos y está a la espera de respuesta.

Al respecto, Maduro se preguntó este lunes “¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico (sic) mandara 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún?”.

Mientras que el domingo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se refirió al tema en conferencia de prensa y dijo que Estados Unidos está “buscando un incidente” para que Venezuela caiga en “el juego de la provocación” y se produzca una escalada que desemboque en una agresión militar, según declaró en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)

Con información de EFE.