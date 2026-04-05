Macaya y situación fiscal: “Para la generación de 20 y 30, el sueño de la casa propia con crédito hipotecario es casi imposible”

El senador además respaldó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su plan de ajuste económico, y fijó un plazo de 12 meses para evaluar resultados de la actual administración.

Este domingo el senador Javier Macaya abordó los principales desafíos del gobierno de José Antonio Kast, haciendo énfasis en economía, seguridad y responsabilidad fiscal.

Críticas a la gestión anterior

En conversación con Teletrece, Macaya inició su análisis apuntando al pasado fiscal: “Chile nos pertenece a todos y yo tengo una crítica muy fuerte de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior”.

Señaló que la deuda pública está en niveles preocupantes: “Estamos llegando al cuarto incumplimiento fiscal consecutivo, estamos en una situación de deuda pública cercana a lo que no es prudente”.

Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes: “Para la generación de entre los 20 y los 30, hoy, el sueño de la casa propia con crédito hipotecario es un sueño casi imposible”.

En cuanto a los fondos soberanos, indicó que “se disminuyeron a la mitad“.

Respaldo al equipo económico

Pese a las críticas al pasado, Macaya respaldó al actual ministro de Hacienda, Quiroz, destacando su preparación previa: “Tenía claras las deficiencias de Chile antes de ser ministro”.

Respecto a las medidas implementadas, enfatizó: “Creo en el sentido de responsabilidad que ha construido este gobierno con el ministro Quiroz, pero con un sentido de futuro”.

“Ha costado explicar que estas medidas, esta necesidad real, y apriete de cinturón, no es solo por un sentido de responsabilidad malentendida, sino que es por hacerle frente a una cantidad de populismo”, complementó.

Macaya fijó un plazo para evaluar resultados: “Les ha tocado ordenar una casa con muchos desperfectos. Están trabajando y en un plazo de 12 meses tiene que haber resultado”.

Crecimiento y confianza en la inversión

El senador también proyectó expectativas positivas: “Espero que seamos capaces de volver a la época de los 90 y los 2000 cuando Chile crece al 5%, el mundo confía”.

Añadió que “la proyección de este gobierno, amigable con la inversión, es que la gente pone las lucas porque la plata se puede ir para otros lados”.