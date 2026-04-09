Macaya critica el “fuego amigo” de Matthei al Gobierno de Kast: “Es de las cosas que más daño hace”

El senador UDI defendió el arranque del Ejecutivo y advirtió que los cuestionamientos desde el propio sector pueden golpear más que la oposición. También respaldó la decisión del Gobierno de no seguir absorbiendo el alza de los combustibles.

El senador de la UDI Javier Macaya salió a respaldar al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y cuestionó las críticas que han surgido desde el propio oficialismo, en particular tras los reparos expresados por Evelyn Matthei. “El fuego amigo probablemente es de las cosas que más daño hace”, afirmó en entrevista con ADN Hoy.

En la conversación, el parlamentario sostuvo que el Ejecutivo todavía está en una etapa inicial y defendió su instalación en La Moneda. Según planteó, pese a que aún no se cumple un mes desde la asunción, la administración ya ha mostrado un foco claro en materias como orden fiscal, seguridad y migración irregular.

Macaya también llamó a procesar las diferencias dentro del sector con mayor lealtad política. Aunque inicialmente evitó personalizar los cuestionamientos, más tarde vinculó esa tensión con Matthei y deslizó que detrás de algunas críticas podrían persistir asuntos no resueltos de la pasada competencia electoral.

Junto con eso, el senador defendió la decisión del Gobierno de no seguir subsidiando el mecanismo de estabilización de los combustibles. A su juicio, el alza responde a un fenómeno internacional y no a una determinación discrecional del ministro de Hacienda. En esa línea, sostuvo que la medida ha significado un ahorro fiscal relevante en las últimas semanas.