La esposa del ex presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el periodo de la ex Concertación de Partidos por la Democracia tras el estallido social y, sobre todo, ad portas del plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

Respecto a las críticas que ha recibido el ex mandatario, la también ex primera dama expresó a Revista Ya que “ha faltado nobleza” y que, a su juicio, la figura de su marido “no ha sido apreciada como debía”.

“No se trata de que tengamos que tener aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos”, agregó.

En ese sentido, Durán agregó que “todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar, debieron haberlas tratado y no haber estado ayudando a tirar. Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia“.

Lee también: Con informe negativo: Cámara revisa la acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches

“Los 30 años y 30 pesos me parece una tontera”

Durán también manifestó su rechazo a la frase “no son $30, son 30 años” expresada tras el estallido social, mencionando que no ha sido valorada la labor que tuvo la ex Concertación luego de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Me dio rabia y me dio mucha más rabia todavía que hayan roto lo que rompieron. Que hayan destruido, que hayan dejado a mucha gente sin poder trabajar, que hayan roto el Metro, que fue un esfuerzo y que sigue siendo un esfuerzo titánico para este país. Y que a los que ayuda es a quienes tiene menos plata, a los que viven lejos y lo necesitan. Eso me daba una rabia terrible, más de lo que dijeran”, afirmó.

“El estallido social lo justifico en el sentido de que efectivamente había mucha injusticia y mucha espera para ser atendido en un hospital. Todo eso lo entiendo, las esperas para tener casa, para poder estudiar. Por eso no justifica la destrucción, el fuego ni el sufrimiento de mucha gente. No. Nada de eso lo justifico”, continuó.

En ese sentido, Durán dijo que, a su juicio, “se podía seguir gritando, se podía escribir, hablar, pero no había que destruir ni menos quemar”.

“Los 30 años y los 30 pesos… me parece una tontera. Porque los 30 años fueron muy importantes, si este país estaba en un hoyo por allá abajo después de la dictadura. ¡Y de eso… no tienen idea! Yo cuando lo veo que se creen valientes, yo digo: ¿se imaginarán lo valiente que fuimos todos nosotros? Todos y en todo. ¿Se imaginarán las veces que uno no podía dormir? ¿se imaginarán cuando despertaba a las 2 de la mañana con un fusil? ¿Se imaginarán lo que es vivir como vivíamos? Por otro lado, yo creo que éramos mejores personas”, señaló.

“Yo siento que nosotros, la Concertación, las personas comunes y corrientes éramos mejores personas. Éramos todo lo solidario que se puede ser. Ayudándonos, consolándonos. Yo vivía, afortunadamente, en una comunidad Castillo Velasco y eso significaba una cantidad de cafecitos que tomábamos en el día. Caminábamos por la comunidad y tocábamos las cacerolas todos juntos. Era una maravilla vivir así”, agregó.

Lee también: Plataforma Telar y fake news previo al plebiscito: “Las noticias 100% falsas se concentran un poco más en la derecha”

“A Ricardo lo afectó que Boric no lo haya nombrado”

Finalmente, la ex primera dama reveló que el ex presidente Lagos estuvo afectado porque el presidente Gabriel Boric no lo haya nombrado durante su primer discurso en el Palacio de La Moneda.

“(Al presidente) lo encuentro un hombre joven, muy interesado, muy apasionado en lo que hace, sé también que es un gran lector y me gusta que sea un gran estudioso. Me parece que tiene trato agradable con la gente, y eso me parece importante, no solo por los votos, sino por respecto a la gente”, indicó.

Sin embargo, agregó: “¿Sus falencias?… creo que está recién empezando. Lo que le falta es un poco de experiencia”.

Luego, se refirió a la omisión del nombre de Lagos en sus agradecimientos el día de su asunción: “Espero que no se haya dado cuenta, que haya sido un olvido. ¡Qué mala memoria! ¿no? Sí, me dio pena. Me dio pena porque a Ricardo lo afectó. Que nombrara a todos los presidentes para darles las gracias y a él no. Él no es de grandes reacciones, pero yo sé”.

En tanto, respecto al proceso constituyente, Durán dijo que aún no tiene decidido su voto para el plebiscito de salida, pero sí fue enfática en señalar que “por ahora, no (ayudó la Convención a la unidad). Más bien desunió”.