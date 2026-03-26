Luis Cordero aterriza en Carabineros: Exministro de Seguridad imparte clases en la Acipol

El exministro de Seguridad asumió recientemente la cátedra de Derecho Administrativo en la Academia de Ciencias Policiales, sumando esta labor a sus funciones como docente e investigador en la Universidad de Chile.

Tras su paso por el gabinete, el exministro de Seguridad Luis Cordero dio un giro hacia el ámbito académico y comenzó a desempeñar funciones en la formación de oficiales de Carabineros.

El abogado se incorporó recientemente a la Academia de Ciencias Policiales (Acipol), donde imparte la asignatura de Derecho Administrativo, en un entorno orientado a preparar a quienes asumirán roles de liderazgo dentro de la institución policial.

Este trabajo se suma a sus funciones en la Universidad de Chile, donde continúa vinculado a la docencia e investigación en derecho.

El exsecretario de Estado había descartado sumarse al Consejo de Defensa del Estado, pese a tratarse de una posición de alto perfil en el sector público. En su momento, Cordero explicó que su decisión apuntaba a priorizar su desarrollo profesional en el mundo académico.