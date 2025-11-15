Luego de que Matthei “reviviera” a su hermano en campaña: José Piñera respalda a Kast en elecciones presidenciales

El ideólogo del sistema de AFP calificó al candidato republicano como un "Chicago Boy honorario", mientras Kast intensifica su campaña de seguridad con discursos tras vidrios blindados.

El economista José Piñera, exministro de Augusto Pinochet, anunció su voto público por José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

A través de su cuenta de X, Piñera describió al fundador del Partido Republicano como “un Chicago Boy honorario”, reforzando su apoyo histórico al candidato que considera defensor del modelo de libre mercado. Este respaldo se produce en un contexto de intensa polarización política.

I will vote in tomorrow’s presidential election in Chile for my good friend José Antonio Kast, an honorary Chicago Boy ✌️🇨🇱 pic.twitter.com/XOnRPL45YQ — José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 15, 2025

Un discurso tras barreras de seguridad

En un acto de campaña en Concepción, Kast volvió a dirigirse a sus simpatizantes desde detrás de un vidrio blindado, medida que justificó como necesaria ante lo que calificó como “terrorismo” y “opresión de la izquierda ideológica”.

El candidato afirmó con contundencia: “Yo no le tengo miedo a nadie, los que tienen que tener miedo son los delincuentes, los terroristas”. Este despliegue de seguridad refuerza el pilar central de su propuesta: una mano firme contra la delincuencia.

Finalmente según reportó The Clinic, Piñera, por su parte, descartó apoyar a Johannes Kaiser, sugiriendo que ocupe un futuro ministerio de Seguridad con Kast.