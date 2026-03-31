País judicial

Justicia condena a “Lucho Plátano” a cadena perpetua y agrega 61 años de cárcel por homicidio de comisario de la PDI

Por Constanza Zambrano

31.03.2026 / 14:18

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El tribunal agregó a su condena una pena adicional de 61 años por ser autor de tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida.

Este martes, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a Luis Vásquez, conocido como “Lucho Plátano“, a presidio perpetuo por el robo con homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés, en 2023.

El tribunal sumó a su condena una pena de 61 años adicionales de cárcel por tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida.

En enero de 2023, el imputado intentó robar el vehículo del funcionario de la PDI, lo que terminó con la muerte de Valdés a las afueras de su vivienda, ubicada en la comuna de La Cisterna, según información entregada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

El fiscal Sergio Ortega comentó que la entidad persecutora está “conforme” con la sentencia y señaló que “esto puede dar al menos un poco de tranquilidad a las distintas víctimas (…) No solo a las víctimas directas, sino también a las poblaciones en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos”.

Además, explicó que también fue condenado Gabriel Inostroza como coautor de homicidio y que recibió 15 años de cárcel por ayudar a Vásquez.

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