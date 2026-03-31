Justicia condena a “Lucho Plátano” a cadena perpetua y agrega 61 años de cárcel por homicidio de comisario de la PDI

El tribunal agregó a su condena una pena adicional de 61 años por ser autor de tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida.

Este martes, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a Luis Vásquez, conocido como “Lucho Plátano“, a presidio perpetuo por el robo con homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés, en 2023.

El tribunal sumó a su condena una pena de 61 años adicionales de cárcel por tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida.

En enero de 2023, el imputado intentó robar el vehículo del funcionario de la PDI, lo que terminó con la muerte de Valdés a las afueras de su vivienda, ubicada en la comuna de La Cisterna, según información entregada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

@fiscalia_RMSur obtuvo sentencia condenatoria contra acusado “Lucho Plátano” de presidio perpetuo por robo con homicidio contra funcionario @PDI_CHILE y otros 61 años por 3 homicidios consumados, 4 frustrados, además de tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida pic.twitter.com/HGaFggmlcI — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) March 31, 2026

El fiscal Sergio Ortega comentó que la entidad persecutora está “conforme” con la sentencia y señaló que “esto puede dar al menos un poco de tranquilidad a las distintas víctimas (…) No solo a las víctimas directas, sino también a las poblaciones en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos”.

Además, explicó que también fue condenado Gabriel Inostroza como coautor de homicidio y que recibió 15 años de cárcel por ayudar a Vásquez.