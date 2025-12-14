País Elecciones 2025

Los votos nulos más insólitos de la segunda vuelta presidencial: De referencias a Parisi a un apoyo a Massú

Por CNN Chile

14.12.2025 / 19:14

Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

En medio del conteo de votos de la jornada, se dieron a conocer una serie de llamativos votos nulos u objetados, en los que los votantes manifestaron opciones distintas de ambos candidatos de la papeleta.

Uno de los sufragios se registró en un establecimiento de Puente Alto, en el que se indicó: “Gracias por hacerme perder el tiempo. Ni facho ni comunacho (Sic)”. Posteriormente, marcó una preferencia por “Parisi” escrita a mano.

Otro voto, emitido en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en Providencia, no marcaba preferencia por ninguno de los aspirantes a La Moneda pero marcaba un sufragio por “Massú”.

Uno de los casos más insólitos ocurrió en San Antonio. A pesar que el voto marcaba de forma clara su preferencia para Jeannette Jara, dentro del voto doblado había un cigarro de marihuana y una serie de mensajes alusivos a las penas por el consumo de sustancias.

