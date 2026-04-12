“Los rectores no pueden actuar con complacencia ante la violencia”: Vial pide citar a rector de la UACh ante comisión de Educación

El parlamentario pidió que el rector de la casa de estudios entregue explicaciones tras los hechos que afectaron a la ministra de Ciencias durante una actividad académica.

Una solicitud formal a la Comisión de Educación del Senado presentó el senador Cristián Vial (Partido Republicano), con el objetivo de que se cite al rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, a raíz de lo ocurrido con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en dependencias del plantel.

Según expuso el legislador, la autoridad de gobierno permaneció retenida por más de tres horas por un grupo de estudiantes en el contexto de la inauguración del año académico, situación que posteriormente derivó en una agresión.

“Ante los graves hechos que afectaron a la ministra Ximena Lincolao, he solicitado formalmente citar al rector de la Universidad Austral. Es necesario que explique por qué no se ejerció la autoridad para evitar la retención por tres horas y la agresión a una autoridad de Estado en sus dependencias”, señaló Vial.

El integrante de la instancia legislativa cuestionó el actuar de las autoridades universitarias frente a lo ocurrido, apuntando a una falta de medidas oportunas.

“Los rectores no pueden actuar con complacencia ante la violencia en sus dependencias”, afirmó, agregando que la inacción “raya en la complicidad”.

Junto con ello, el senador indicó que también requirió la presencia del superintendente de Educación para que informe sobre eventuales acciones frente a los hechos.

“He solicitado a la misma comisión, la citación del Superintendente de Educación para que se informe de las acciones que se tomarán dentro de sus facultades legales, por supuesto, para investigar esta vulneración al orden institucional. En paralelo, procederé a oficiar a la misma Superintendencia para exigir que se persigan todas las responsabilidades administrativas correspondientes en dicha casa de estudios”, explicó.

Finalmente, Vial expresó su condena a lo sucedido y planteó la necesidad de reforzar el rol formativo en las universidades. “Es imperativo dar la batalla cultural para recuperar el principio de autoridad, erradicar el adoctrinamiento de las aulas y devolver a los estudiantes el derecho a educarse en paz y libertad”, concluyó.