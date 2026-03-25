Los mejores caniles de Santiago para pasear con perros: cinco parques con áreas pet friendly

La capital cuenta con espacios cerrados que permiten la socialización y el ejercicio de las mascotas sin correa. Especialistas recomiendan mantener vacunas y antiparasitarios al día antes de visitarlos para prevenir enfermedades.

Santiago suma cada vez más espacios pet friendly. Entre los caniles más destacados se encuentran la zona canina de 920 m² en el Parque Juan Pablo II (Las Condes), con juegos de agility y sombra; la Plaza Loreto Cousiño (Providencia), de casi 2.000 m² de pasto natural; además del Parque Inés de Suárez, el Parque Bicentenario (Vitacura) y el Parque San Borja (Santiago Centro).

Estos sectores cercados permiten que los perros corran, jueguen y socialicen de manera segura.

Recomendaciones sanitarias para visitar caniles

El veterinario Diego Pincheira, de Zoetis, advierte que “los parques y caniles pueden facilitar la transmisión de parásitos o enfermedades si las mascotas no cuentan con sus controles al día”.

Por eso, antes de asistir se debe verificar el esquema de vacunación completo y los antiparasitarios internos y externos vigentes.

“El uso de antiparasitarios de amplio espectro, tal como Simparica Trío ayuda a proteger a los perros frente a pulgas, garrapatas y ácaros, parásitos que pueden encontrarse con mayor frecuencia en lugares donde se concentran varias mascotas”, señala el especialista en salud animal.

Una ciudad que suma más espacios para mascotas

El aumento de caniles y zonas pet friendly en parques de Santiago refleja un cambio cultural en la relación entre las personas y sus mascotas. Hoy, los perros forman parte activa de la vida urbana, y contar con espacios adecuados para su ejercicio y socialización se ha vuelto cada vez más relevante.

Cuando se utilizan con responsabilidad -y con las medidas sanitarias adecuadas-, estos lugares pueden convertirse en uno de los mejores panoramas urbanos para disfrutar junto a los perros.q