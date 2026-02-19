Los impactantes videos que dejó la explosión y el posterior incendio en Renca

En redes sociales se difundieron diversos registros, tanto del momento de la explosión como de la magnitud del incendio posterior.

La mañana de este jueves, una explosión y un posterior incendio de grandes proporciones ocurrió en cercanías de la Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca.

Desde la Compañía de Bomberos de Santiago sostuvo que respondieron “con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de Incendio en fábrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Frei Montalva”.

Por su parte, de manera preliminar, desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), señalaron que se registró “una explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig”.

Registros del incendio en Renca en redes sociales

En redes sociales se difundieron diversos registros que muestran tanto el momento de la explosión como la magnitud del incendio posterior en la comuna. En los videos, captados por personas desde distintos puntos del sector, se aprecia la fuerte detonación inicial y, segundos después, una intensa columna de humo acompañada de llamas de gran altura.

el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de Renca.



Debido a gran explosión en domo de empresa en sector caletera de Ruta5 al sur, sector empalme de Gral Velásquez, el tránsito está SUSPENDIDO en Gral Velásquez al norte desde Dorsal. Ruta 5 al norte colapsada desde el nudo Quilicura

el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de Renca.

Impactante imagen aérea muestra la onda expansiva y el incendio provocado por la explosión de un camión de gas en General Velásquez. El accidente ocurrió esta mañana y mantiene la alerta en la zona.



A esta hora se registra incendio de gran magnitud en Fresia y Los Atacameños en Renca límite Quilicura, preliminarmente se trataría de explosión de camión de gas con propagación a vehículos y múltiples personas quemadas, Bomberos en el lugar