Los descargos de Fidel Espinoza: “El mismo Senado que el Frente Amplio quería eliminar va a evitar que Kast haga lo que quiera”

El senador del PS además aseguró que la Cámara Alta será el "dique de contención para evitar que se elimine la gratuidad en la educación y que retrocedamos en derechos laborales".

El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a la contingencia política, a pocas semanas que termine el Gobierno de Gabriel Boric y comience la administración de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Biobío, el senador oficialista fue consultado sobre las negociaciones en el Congreso y sobre un eventual pacto del Socialismo Democrático con el PDG o con Chile Vamos.

Al respecto, aseguró que “lo primero que hay que señalar es que el mismo Senado que el Frente Amplio quería eliminar y que los constituyentes querían eliminar va a ser el dique de contención para evitar que Kast haga lo que quiera con el país, considerando la superioridad que habría tenido en la Cámara de Diputados si se hubiese eliminado el Senado”.

“El Senado va a ser el dique de contención para evitar que se elimine la gratuidad en la educación y que retrocedamos en derechos laborales, entre otras cosas”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “yo creo que las negociaciones que se están generando en ambas cámaras tienen que pensarse para darle gobernabilidad a ambas instituciones. Ya basta de desprestigiarnos entre nosotros mismos”.

“¿Qué es lo mejor que le puede ocurrir al Senado y a la Cámara de Diputados? Que tengan gobernabilidad durante los cuatro años, y para eso muchas veces hay que ceder. Cuando tienes una mayoría relativa y débil, es importante que haya acuerdos y entendimientos que permitan que ambos sectores políticos mayoritarios estén representados en la mesa para dirigir los destinos de ambas instituciones”, sentenció Espinoza.