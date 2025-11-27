País Colina 2

Localizan y detienen a reo que se fugó de cárcel Colina 2

Carabineros detalló que el sujeto se mantiene bajo custodia en la 11.ª Comisaría de Lo Espejo, pero durante los próximos minutos entregará más información.

Este jueves lograron localizar y detener al reo que se fugó el pasado 23 de noviembre desde la cárcel de Colina II, Amílcar Olivares Cárdenas.

La fuga provocó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda en la Región Metropolitana por parte de Carabineros y Gendarmería.

¿Cómo se fugó?

Según los primeros antecedentes, la fuga ocurrió alrededor de las 17:30 horas el domingo pasado, cuando el recluso logró saltar una de las panderetas perimetrales del recinto penitenciario.

Tras superar la barrera, el hombre huyó en dirección desconocida, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Equipos policiales iniciaron un rastreo terrestre en los alrededores del penal, mientras que un helicóptero de Carabineros sobrevoló la zona para ampliar la cobertura de búsqueda.

