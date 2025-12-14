“Lo lamentamos…”: Lipigas confirma mensajes llamando a votar por Kast desde su app y detalla que fue “un acceso no autorizado”

Desde la empresa señalaron que fue un mensaje "ajeno a la compañía". "El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad".

Este domingo, Lipigas se refirió al envío masivo de mensajes políticos llamando a votar por José Antonio Kast a través de su aplicación, atribuyéndolo a un “acceso no autorizado”.

En redes sociales, diversos usuarios y usuarias denunciaron haber recibido esta mañana notificaciones con llamados explícitos a votar por el candidato republicano. Los mensajes también contenían frases de odio en contra de inmigrantes.

“Lipigas por Kast #Evópoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, señalaba el mensaje.

#lipigas enviando notificaciones en la madrugada llamando a votar por Kast. Repulsivo e ilegal por lo demás. @ServelChile Algo que decir @evopoli ? pic.twitter.com/61u10RONGk — Claudia Fuentes Pereira (@FuentespereiraC) December 14, 2025



Desde el comando de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, anunciaron la presentación de una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel) contra Lipigas por los mensajes divulgados “una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

“Este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia (…). Podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”, agregaron.

¿Qué dijo Lipigas por mensajes pro Kast enviados?

Desde Lipigas emitieron un comunicado de prensa abordando lo ocurrido. “Respecto al mensaje que recibieron algunos usuarios de nuestra aplicación LipiApp, como compañía señalamos lo siguiente…”, partieron mencionando.

“La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, añadieron en la misiva.

La empresa sostuvo que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido”.