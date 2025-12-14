País Elecciones 2025

“Lo lamentamos…”: Lipigas confirma mensajes llamando a votar por Kast desde su app y detalla que fue “un acceso no autorizado”

Por CNN Chile

14.12.2025 / 10:38

{alt}

Desde la empresa señalaron que fue un mensaje "ajeno a la compañía". "El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad".

Este domingo, Lipigas se refirió al envío masivo de mensajes políticos llamando a votar por José Antonio Kast a través de su aplicación, atribuyéndolo a un “acceso no autorizado”.

En redes sociales, diversos usuarios y usuarias denunciaron haber recibido esta mañana notificaciones con llamados explícitos a votar por el candidato republicano. Los mensajes también contenían frases de odio en contra de inmigrantes.

Lipigas por Kast #Evópoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, señalaba el mensaje.


Desde el comando de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, anunciaron la presentación de una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel) contra Lipigas por los mensajes divulgados “una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

“Este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia (…). Podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”, agregaron.

¿Qué dijo Lipigas por mensajes pro Kast enviados?

Desde Lipigas emitieron un comunicado de prensa abordando lo ocurrido. “Respecto al mensaje que recibieron algunos usuarios de nuestra aplicación LipiApp, como compañía señalamos lo siguiente…”, partieron mencionando.

“La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, añadieron en la misiva.

La empresa sostuvo que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido”.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Segunda vuelta presidencial: Ministerio del Trabajo recuerda que empleados tienen al menos 3 horas para ejercer su voto
"Todos saben que no soy comunista": Leonardo Farkas desliza su preferencia presidencial tras votar en segunda vuelta
Multas por no votar: ¿Cómo excusarme hoy en Comisaría Virtual antes del término de las elecciones?
Servel estima que primeros resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán pasadas las 19:00 horas
Una niña de 12 años y un rabino entre las víctimas del tiroteo en playa Bondi en Australia
Carabineros descarta presencia de bomba en local de votación de Valparaíso: “Se realizó una revisión extrema”