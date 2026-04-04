Lo Barnechea: Hallan cuerpo que correspondería a hombre desaparecido en embalse de Aguas Andinas

La víctima, de 35 años, fue encontrada sin vida en el tranque de Aguas Andinas luego de desaparecer la tarde del viernes. La búsqueda se extendió por varias horas y el hallazgo se concretó con apoyo de un dron municipal.

Tras varias horas de búsqueda, este sábado fue hallado el cuerpo del hombre de 35 años que permanecía desaparecido desde la tarde del viernes en un embalse de Lo Barnechea. El hallazgo se produjo en el tranque de la empresa Aguas Andinas y, de acuerdo con reportes preliminares, fue posible gracias al apoyo de un dron de la Municipalidad.

Según consignó La Tercera, la víctima fue encontrada sin vida al interior del recinto durante la jornada de este sábado, luego de que equipos de emergencia mantuvieran labores de rastreo por varias horas.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hombre trabajaba en una constructora cercana al sector e ingresó al embalse junto a un compañero, con quien habría estado consumiendo alcohol.

El teniente Christopher San Martín, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, señaló que ambos “se encontraban compartiendo dentro de dicho humedal” y que uno de ellos no volvió a salir a la superficie del agua.

Cuando el acompañante advirtió la desaparición, dio aviso a Bomberos cerca de las 16:00 horas, lo que activó el operativo de búsqueda en el lugar.

“Se encontraría en el lugar una persona de sexo masculino, quien solicita ayuda para verificar si uno de sus compañeros de trabajo, con el cual compartía al interior de un recinto privado de Aguas Andinas, habría ingresado al humedal, no volviendo a salir de este”, agregó el funcionario policial.

Según el teniente, personal municipal se trasladó hasta el centro de mando de Aguas Andinas y, desde allí, un equipo de drones realizó un sobrevuelo por el humedal hasta que, a las 09:40 horas, se encontró un cadáver de “una persona de sexo masculino, a aproximadamente 15 metros de la orilla y a dos metros de profundidad”.

Si bien aún no se confirma la identidad del cuerpo, las autoridades estiman que este podría corresponder al hombre que desapareció durante la tarde de este viernes.