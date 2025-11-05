Lluvias vuelven a Santiago durante esta semana: Revisa que días lloverá en la región Metropolitana

El fenómeno llegará este jueves con 5 mm de agua y mínimas de hasta 6 grados.

La Región Metropolitana vivirá un cambio en las condiciones meteorológicas durante esta semana. Tras varios días soleados, se espera el regreso de la lluvia a Santiago, acompañado de un descenso en las temperaturas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), una baja segregada arribará entre este miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, fenómeno que provocará precipitaciones en gran parte de la zona central, desde Valparaíso hasta el Maule.

Semana con variables meteorológicas

El meteorólogo Elio Brufort en conversaciones con EMOL explicó que las lluvias en la capital se concentrarán durante la jornada del jueves, con montos cercanos a los 5 milímetros. Además, señaló que el fenómeno vendrá acompañado de un leve descenso en los termómetros, aunque será temporal.

“Durante el jueves la temperatura bajará a unos 20°, pero luego volverá a subir hasta los 26° entre viernes y sábado”, precisó. En tanto, las mínimas oscilarán entre los 8° y 10°, alcanzando los 6° tras el paso del sistema frontal.

Desde Meteored advirtieron que el resto de la zona central podría registrar chubascos, tormentas eléctricas y vientos intensos, especialmente en altura.

Los expertos recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de fenómenos puede variar en intensidad y trayectoria. En general, se anticipa una semana marcada por la variabilidad climática y un breve retorno de las lluvias a la capital.