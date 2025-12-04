¿Lluvias en la zona central?: Así será el fin de la racha de calor durante el fin de semana

Santiago podría registrar más de 5 mm de lluvia el sábado, según el pronóstico.

Una nueva baja segregada se aproxima a la zona central de Chile y rompe la racha de altas temperaturas, con lluvias pronosticadas para este fin de semana en varias regiones y en la capital, según Meteored. El fenómeno traerá cielos más nubosos, chubascos y un descenso de las máximas, especialmente entre el sábado 6 y el domingo 7.

Lluvias en Santiago y regiones del país

De acuerdo con el portal meteorológico, un núcleo frío en altura se acercará al continente desde el viernes 5, lo que permitirá el avance de precipitaciones desde el interior de Atacama y Coquimbo hacia el tramo norte de la zona central.

El sábado 6, las lluvias se concentrarán sobre el centro del país, con chubascos en cordillera y sectores de valle entre Coquimbo y O’Higgins, en un contexto de tiempo más inestable.

Lee también: “¿Las piscinas generan un alza en peleas de vecinos? 59% de las personas reconoce haber participado o presenciado en conflictos”

Meteored proyecta que el domingo 7 las tormentas se mantendrán activas sobre el centro de Chile, con chubascos en valles y cordillera entre las regiones de Coquimbo y del Maule, aunque con menor intensidad que el día anterior.

En Santiago, el pronóstico indica la mayor cantidad de agua caída el sábado, con 5,2 milímetros de lluvia entre las 09:00 y 15:00 horas.

El domingo volverán las precipitaciones, pero con un monto menor: 2,1 milímetros en total, repartidos principalmente entre la mañana y la tarde. Este escenario marca un cambio respecto de los días calurosos recientes y refuerza la recomendación de mantenerse atento al pronóstico del tiempo para la zona central de Chile, especialmente en actividades al aire libre.