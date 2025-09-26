Lluvia intensa en la Región Metropolitana: Cortes de luz y tránsito afectado
Por CNN Chile
26.09.2025 / 15:01
A esta hora, en la Región Metropolitana se registran intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, que han provocado interrupciones en el suministro eléctrico en algunas comunas, así como la caída de ramas en las calles.
Durante la tarde de este viernes se han registrado intensas precipitaciones, que han generado afectaciones en algunas zonas de la Región Metropolitana.
Según el reporte de laSuperintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cerca de 15.275 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico.
Entre las comunas más afectadas destacan Curacaví, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes, Lampa, María Pinto, Melipilla, La Florida, Vitacura, Maipú y Paine.
Monitoreo del transporte