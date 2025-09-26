Lluvia intensa en la Región Metropolitana: Cortes de luz y tránsito afectado

A esta hora, en la Región Metropolitana se registran intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, que han provocado interrupciones en el suministro eléctrico en algunas comunas, así como la caída de ramas en las calles.

Durante la tarde de este viernes se han registrado intensas precipitaciones, que han generado afectaciones en algunas zonas de la Región Metropolitana.

Según el reporte de laSuperintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cerca de 15.275 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico.

Entre las comunas más afectadas destacan Curacaví, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes, Lampa, María Pinto, Melipilla, La Florida, Vitacura, Maipú y Paine.

Monitoreo del transporte

Actualización (14:49). Se habilita el tránsito de Av. Irarrázaval en ambos sentidos, altura Marchant Pereira, tras término de labores municipales para retirar árbol que cayó a la vía. Flujo vehicular normalizado hacia este punto #Ñuñoa https://t.co/1sagYq013D pic.twitter.com/kivmAv87M4 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 26, 2025

ATENCIÓN (14:44) a semáforo apagado en Av. Apoquindo/Av. Tobalaba. Empresa de mantenimiento ya está en conocimiento. Conducir a la defensiva hacia esta intersección #Providencia #LasCondes pic.twitter.com/4v9k9hD1N0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 26, 2025