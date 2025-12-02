Tribunal ordena la liquidación de la dueña del Club de la Unión y revierte su proceso de reorganización

El 21° Juzgado Civil de Santiago dejó sin efecto la reorganización judicial de Unión Inmobiliaria y decretó su liquidación. La firma acusa vicios procesales y busca revertir la medida ante la CMF.

Unión Inmobiliaria, sociedad propietaria del histórico Club de la Unión, enfrenta una orden de liquidación luego de que el 21° Juzgado Civil de Santiago revocara la resolución que le permitía acogerse a un proceso de reorganización judicial.

La decisión fue informada por la empresa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El 26 de noviembre, el tribunal había aceptado la solicitud de la compañía para iniciar un Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial. Sin embargo, dos días después, el juzgado dejó sin efecto esa resolución y decretó la liquidación de la sociedad.

Según la empresa y lo consignado por Diario Financiero, el tribunal actuó de oficio argumentando una rectificación por “mejor estudio de antecedentes”, lo que modificó completamente la situación concursal de la controladora del club ubicado en la Alameda.

Unión Inmobiliaria cuestionó la decisión al asegurar que la revocación vulnera principios del proceso judicial. “La sociedad considera que esta última resolución adolece de graves vicios de nulidad procesal, por cuanto el tribunal carece de competencia para revocar su propia sentencia una vez notificada, vulnerando el principio de desasimiento y los derechos adquiridos de la compañía y sus accionistas”, señaló.

La empresa informó que interpuso los recursos correspondientes ante el Poder Judicial, junto con solicitar la suspensión inmediata del procedimiento de liquidación.

El objetivo de la firma es restituir la reorganización previamente concedida y evitar que la sociedad propietaria del Club de la Unión sea liquidada mientras se resuelven las acciones judiciales pendientes.