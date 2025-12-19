País policial

Licencias médicas: Detienen a médicos que entregaron licencias a funcionarios públicos que salieron de Chile

19.12.2025 / 07:56

Las dentenciones se produjeron en domicilios de la Región Metropolitana y también en Puerto Montt y Quillota.

En un operativo liderado por la Fiscalía Oriente y por la Policía de Investigaciones (PDI), durante las últimas horas se logró la detención de siete extranjeros involucrados en una red de emisión de licencias médicas falsas.

Según lo informado por las autoridades, dichas detenciones se produjeron en distintas comunas de la Región Metropolitana y también en domicilios de Puerto Montt y Quillota.

De los siete detenidos, seis son médicos, quienes junto con la emisión de licencias médicas también son acusados de obtención fraudulenta de subvenciones.

El operativo fue ejecutado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

El hecho se produce algunos meses después de informes elaborados por Contraloría en los que se consignaban masivas salidas del país por parte de funcionarios públicos que tenían licencia médica.

Posteriormente, el organismo contralor también detectó otras situaciones similares, como la asistencia a casinos de apuesta por parte de personas a quienes se les prescribió reposo médico.

