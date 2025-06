Licencias médicas: Confirman que se pagaron casi $11 mil millones a funcionarios públicos que viajaron mientras tenían permiso

La cifra corresponde a los cálculos del Ministerio de Hacienda, desde donde también advirtieron que se aumentó el número de funcionarios involucrados en la situación de los permisos médicos.

Este viernes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la situación fiscal luego que se detectara que al menos 25 mil funcionarios públicos salieron del país luego de emitir licencias médicas–

En esa línea, Marcel apuntó a que la Policía de Investigaciones ha podido responder menos del 60% de las solicitudes que han realizado servicios e instituciones sobre la fecha de ingreso y de salida del país de sus respectivos funcionarios públicos.

Por lo mismo, recalcó que “hay un número importante de sumarios que están a la espera de la recepción de la información de la Policía de Investigaciones“.

Del mismo modo, señaló que “vemos que los funcionarios involucrados en relación al informe que se entregó en mayo se han incrementado de 7.990 a 8.814“.

“Los funcionarios a los que se aplicará sumario pasaron de 6.592 a 7.926. Los funcionarios que ya no se han implementado -que ya no se encuentran en el servicio- han pasado de 1.102 a 1.468. Es decir, el número de funcionarios involucrados se incrementó en 824, los funcionarios con sumario iniciado se incrementó en 1.334, y el número de funcionarios que no se encuentran en el servicio se incrementó en alrededor de 350″, añadió.

A su vez, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, reportó que “considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima -preliminarmente- que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $10.938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia”, indicó.