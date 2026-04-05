Cruce por Ley Uber: De Grange responde a Muñoz y señala que todo lo que dijo es “verídico”

En 2025, la normativa superó su etapa de revisión de la Contraloría y quedó a la espera de su publicación, proceso que se mantiene pendiente debido a las modificaciones que impulsa el actual Gobierno al reglamento.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, respondió este domingo a su antecesor, Juan Carlos Muñoz, tras las críticas por las modificaciones que el Gobierno ingresará a la Ley Uber.

Antes, el ministro dijo a La Tercera que se harían modificaciones en las reglas de la iniciativa porque, según él, “tiene una cantidad de restricciones absolutamente innecesarias, asociadas a la antigüedad del vehículo y a la cilindrada”.

De Grange calificó como “absurda” la restricción que plantea que “no puedes moverte entre comunas vecinas” y afirmó que las normas estipuladas por la administración anterior “se traducían en reducir entre un 80% y un 90% la oferta. Es decir, si aplicabas esas restricciones del reglamento, dejabas fuera a cerca de un 85% de los vehículos y/o conductores”.

La respuesta de Muñoz ante las afirmaciones del ministro por la Ley Uber

En respuesta, el exministro Juan Carlos Muñoz envió una carta al medio antes citado, en la que se dirigió a De Grange y aseguró que “la autoridad realizó varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad“. Una de ellas, por ejemplo, fue la normativa que —según el actual ministro— impediría el traslado de conductores entre comunas vecinas.

“No es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley —tal como ocurre con los taxis, sector que se buscaba equiparar— regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de la región, pero no admite que se quede a trabajar en ella”, sostuvo la exautoridad.

Les comparto mi carta al Director publicada hoy en La Tercera. pic.twitter.com/dLTIHemRO2 — Juan Carlos Muñoz Abogabir (@JuanCaMunozA) April 5, 2026

“Todo lo que dije en la entrevista es absolutamente verídico”

Por su parte, Louis de Grange afirmó que todo lo que señaló respecto a la Ley Uber, así como los cuestionamientos a la permanencia de miembros del gabinete del exministro en el Ministerio, “es absolutamente verídico, es verificable“.

Asimismo, el secretario de Estado valoró el consenso con Muñoz y reiteró que el Gobierno busca un mejor uso de los recursos públicos.

“Yo agradezco que el ministro Muñoz esté de acuerdo con la necesidad de optimizar, de mejorar el sistema sin afectar la calidad del servicio a los usuarios, que ha sido nuestra principal línea argumentativa”, comentó.

A modo de cierre, la autoridad enfatizó que sus declaraciones tienen respaldo y dejó abierta la puerta a futuras consultas: “Todas las otras afirmaciones que realicé en la entrevista son absolutamente verificables y cualquier duda en particular la podemos ver más adelante“.