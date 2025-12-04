Ley Jacinta avanza con amplia aprobación en el Senado y queda a un paso de convertirse en ley

El Senado aprobó por 27 votos a favor y 3 abstenciones la Ley Jacinta, proyecto que endurece los requisitos médicos para conducir, refuerza la protección de niños en motocicletas, duplica las coberturas del SOAP y crea un fuero laboral para familias que enfrentan la pérdida de un hijo. La iniciativa queda lista para su tercer trámite en la Cámara.

El Senado aprobó este miércoles, por 27 votos a favor y 3 abstenciones, el proyecto conocido como Ley Jacinta, que introduce nuevas exigencias médicas para conducir vehículos motorizados y fortalece diversos estándares de seguridad vial.

La iniciativa honra la memoria de Jacinta González, una bebé de cinco meses que falleció en 2022 en un accidente provocado por una persona que no contaba con las condiciones de salud necesarias para manejar.

Tras su aprobación en la Cámara Alta, la propuesta quedó en condiciones de iniciar su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera una rápida votación. El proyecto es impulsado por la diputada Erika Olivera y cuenta con el patrocinio de Emilia Nuyado, Carolina Tello, Emilia Schneider, Joanna Pérez, Mauricio Ojeda y Cosme Mellado.

Para Olivera, el avance legislativo representa una señal contundente de prevención. “Es tremendo que un hecho tan triste como perder una nieta o una hija deba transformarse en legislación, pero hoy damos un paso que permitirá proteger a miles de familias“.

Cambios más relevantes de la Ley Jacinta

1. Licencias de conducir más exigentes

La normativa modifica la Ley de Tránsito e incorpora mayores responsabilidades para quienes solicitan o renuevan licencias. El postulante deberá presentar una declaración jurada que acredite no tener enfermedades o condiciones que lo inhabiliten para conducir. Si se comprueba que la declaración es falsa, la licencia será cancelada de inmediato.

2. Protección reforzada para niños en motocicletas

El proyecto fija una edad mínima para trasladar a menores en motocicletas, exige que viajen en posición segura con los pies apoyados y prohíbe llevarlos entre el conductor y el manubrio, práctica considerada de alto riesgo.

3. Coberturas del SOAP aumentan al doble

La reforma eleva significativamente las compensaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales: la cobertura por fallecimiento pasa de 300 a 600 UTM y la de lesiones de 200 a 400 UTM. Además, el plazo de pago se reduce a siete días en caso de fallecimiento.

4. Nuevo fuero laboral por muerte de un hijo

La modificación al Código del Trabajo crea un fuero de un mes para madres y padres trabajadores que enfrenten la pérdida de un hijo.