Ley de Seguridad Municipal es publicada en el Diario Oficial: ¿Cuándo entra en vigencia?

La ley reconoce por primera vez a los inspectores de seguridad municipal bajo una nueva figura legal. Su plazo legal para entrar en vigencia es de seis meses.

Durante la jornada de este miércoles, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Municipal, la cual redefine el rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública.

Con esta publicación, comenzó a regir el plazo legal para que la ley entre en vigencia, este plazo es de seis meses y busca dotar de mayores atribuciones a las municipalidades para enfrentar la delincuencia y prevenir delitos.

“Las municipalidades podrán adoptar y promover estrategias de prevención de tipo social, comunitaria y situacional del delito, en sus distintos niveles, de acuerdo con sus capacidades, presupuesto, cantidad de habitantes y población flotante, geografía, problemas específicos en materia de seguridad pública”, dice el documento del Diario Oficial.

Promulgada el viernes pasado por los ministros del Interior y de Seguridad Pública, Álvaro Elizalde y Luis Cordero, respectivamente, se implementará progresivamente en las 346 comunas del país.

Asimismo, los municipios deberán adquirir el equipo que estimen conveniente y gestionar la contratación de personal en un plazo de seis meses.