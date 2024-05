La Ley Corta de Isapres fue despachada en el Senado, a pesar de las tensiones y abstenciones avanza el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a aplicar la tabla única de factores y devolver a los usuarios los cobros en exceso.

En ese contexto, tras la votación, el senado Francisco Chahuán (RN) afirmó que este es un camino para cumplir el fallo del máximo tribunal y enfatizó que se hizo un esfuerzo importante de Chile Vamos para que el gobierno entrara en razón en esta materia.

“Esta no es una solución, no, por supuesto. El riesgo no se salva de cualquier modo, pero ciertamente acá estamos dando garantías para que los afiliados puedan mantenerse con una provisión mixta que permita, justamente, tal como lo señaló, el propio Colegio Médico establecer la sinergia público-privada para absorber la lista de espera”, complementó Chahuán.

Su par de Chile Vamos, Sergio Gahona (UDI), reconoce que “no es una ley corta que nos tenga a todos satisfechos, pero en alguna medida, ayuda a disminuir el riesgo de colapso del sistema privado de salud”.

División en el oficialismo

En la otra vereda, no hubo sintonía con los votos y una de las abstenciones fue del senador Juan Luis Castro (PS), quien señaló en CNN Chile: “El principal argumento tiene que ver en cómo van a quedar los afiliados, porque aquí, seamos sinceros, podrá haber habido una mayoría en el Senado, pero otra cosa es la convicción”.

“La mayoría se lamentó, la mayoría votó resignado, la mayoría no dio argumentos para estar contentos y eso tiene una sola explicación: la transferencia de los 1.200 millones que le deben las Isapres a las personas finalmente van a ser las personas por la vía del aumento de precios”, agregó.

Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), concluyó que tras este paso se debe discutir una reforma de salud que sea comprendida como un derecho social y no como una mercancía que dependa del bolsillo de las personas, “que no sea entendida como un seguro o un mercado de seguros de autos, como dicen algunos analistas o especialistas de la derecha, sino que sea entendido como una lógica, un criterio de seguridad social y se fortalezca el seguro público, universal y solidario de salud que es Fonasa con una provisión mixta”.