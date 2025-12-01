Comienza a regir la ley que aumenta sanciones al transporte informal en aeropuertos: Multas llegan hasta 100 UTM

Conductores, intermediarios e incluso usuarios se verán expuestos a multas en caso de utilizar este tipo de transporte.

Este lunes, autoridades informaron sobre la promulgación y puesta en marcha de la ley que fortalece las multas y sanciones para quienes ofrezcan servicios informales de transporte en aeropuertos.

Desde el Aeropuerto de Pudahuel, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó sobre los counters que estarán instalados al interior del terminal aéreo, que asegurarán el pago previo a la salida del aeropuerto.

La normativa establece sanciones para conductores, pero también para los usuarios que conscientemente utilicen transportes informales, con una multa de entre 1 a 3 UTM ($69.542 a $ 08.626 a la fecha).

Los conductores se expondrán a multas que hasta 100 UTM, es decir, $ 6.954.200.

En el caso de haber reincidencia, los conductores arriesgan la suspensión de la licencia de conducir por 45 a 90 días.

El ministro explicó que “es un mecanismo que viene a complementar la ley, es un mecanismo que permite a las personas poder pagar el servicio de transportes antes de salir, lo que ciertamente es una facilidad excepcional que tenemos en los aeropuertos y que da mucho mayor nivel de seguridad a la hora de tomar un servicio”.

Añadió que “se eleva muchísimo” la sanción para el conductor y que también hay sanciones para aquellas personas que hacen de intermediarios en los terminales aéreos, de 5 a 50 UTM.