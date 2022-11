El municipio de Lebu suspendió las clases para este lunes tras la seguidilla de temblores que se registraron entre las regiones del Maule y Los Ríos durante el fin de semana.

El más fuerte de los sismos tuvo una magnitud de 6,2, cuyo epicentro fue a 9 kilómetros al noreste de Lebu, en la Región del Biobío.

¿Qué dijo la autoridad?

“Con el temblor se cortó la luz (…) Y había información, pero no hubo cómo comunicarla. A mí me llegó la información de la Delegación Regional con respecto a la magnitud del sismo, y que no había riesgo de tsunami, pero no había cómo comunicarlo”, comentó el alcalde de Lebu, Cristián Peña, a Emol.

“Si bien es cierto se puede replicar en redes sociales, la gente espera que alguien más responsable dé las noticias, no cree solo lo que lee y qué bueno que sea así”, agregó.

En concreto, la autoridad indicó que producto del sismo, “se cayeron las cosas dentro de las casas y la gente decidió salir y llegar a los sectores altos”.

“Harta gente evacuó, pero nosotros recorrimos, me tocó caminar y pararme a decir que fue 6,2, pero que se sintió fuerte porque fue superficial y el epicentro aquí en Lebu, y ahí la gente logró calmarse y poder avanzar más lento y no con tanta rapidez ni tan asustados como iban. Pero eso se debe a la falta de herramientas para comunicar”, indicó.

“El llamado es una vez a más a las empresas telefónicas a mejorar sus condiciones”

El sismo ocasionó congestión en las estaciones de servicio, añadió Peña, así como también bloqueos en calles “para poder circular con normalidad, porque los autos quedaban atravesados”.

“Es normal en un temblor, siempre nos pasa. Somos una comuna pequeña, la gente siempre quiere subir a los cerros, pero yo creo que de a poco vamos aprendiendo más”, indicó. Posteriormente, la población comenzó a retornar a sus casas.

“El llamado es una vez a más a las empresas telefónicas a mejorar sus condiciones. Se puede entender el corte de energía ayer, porque hubo un temblor fuerte, pero no se entiende que las empresas telefónicas no tengan para sus clientes los respaldos necesarios cuando se corta la energía”, expresó.

Sin embargo, y ante las complicaciones que pudiesen existir, el municipio decidió suspender las clases para este lunes. “Vamos a revisar la infraestructura”, dijo el alcalde.

Delegado Toro: “Hay grietas en algunos colegios”

Por su parte, el delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, comentó tras el balance de las autoridades, que producto del sismo hubo “daños leves”, como “grietas en algunos pisos de colegios, superficiales. También caídas de techumbres de cielos falsos de algunas dependencias y caída de las góndolas de mercadería”.

“Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar ni accidentes”, sentenció.

Tras sobrevolar la zona, la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, informó que, tras sobrevolar la zona, “hemos visto que está con tranquilidad, todo está funcionando de manera normal, no tenemos gente que esté arriba de cerros, sino que está tranquila en sus casas“.

“Tenemos recuperado bastante parte del corte de suministro, pero quedan algunas familias todavía en la comuna de Lebu sin electricidad. Estamos trabajando con las empresas para que esto se pueda recuperar lo más rápido posible”.