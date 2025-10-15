“Le falta mesura. La cordura se le acabó”: Mayne-Nicholls arremete contra Valenzuela tras polémica columna “Parásitos”

Para el aspirante a La Moneda, los dichos del asesor de José Antonio Kast reflejan una ausencia de empatía y respeto por los trabajadores públicos, y puso puso en duda que se trate de una estrategia política efectiva.

El candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls criticó este miércoles al asesor del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, luego de que este último publicara una controvertida columna de opinión titulada “Parásitos”.

En conversación con El Mostrador, Mayne-Nicholls condenó abiertamente el tono de Valenzuela, calificando sus dichos como una “falta de respeto impresionante” y cuestionando que alguien que también recibe recursos públicos se refiera en esos términos al sistema estatal.

Para el aspirante a La Moneda, los dichos del asesor de José Antonio Kast reflejan una ausencia de empatía y respeto por los trabajadores públicos.

“Me parece una falta de respeto impresionante. Yo tengo un lema de vida que es que nunca trato a los demás como no me gusta que a mí me traten. Ese es un lema de vida que claramente el señor Valenzuela no lo tiene incorporado, más aún sabiendo que él también es un funcionario del Estado, o que recibe renta del Estado, el Estado lo ayuda a vivir a él”, condenó.

Mayne-Nicholls también puso en duda que se trate de una estrategia política efectiva.

“Si hay una estrategia política para captar votos de aquellos que sienten malestar por este crecimiento del Estado, puede ser, pero no la logro entender, no captó el fondo del asunto”, sostuvo.

Además, advirtió sobre el riesgo de generalizar con ese tipo de afirmaciones: “Desacreditar todo el sistema público solo porque algunos no hacen bien su trabajo, demuestra falta de equilibrio. Le falta mesura. La cordura se le acabó”, puntualizó.