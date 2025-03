“Le arrebataron el teléfono de las manos a mi hija de 3 años”: Diputado De Rementería relata el allanamiento a Karol Cariola

El parlamentario respaldó la presentación ante la CIDH por el procedimiento y aseguró que la diligencia "es un descriterio total".

El diputado Tomás de Rementería (PS) se refirió al polémico allanamiento realizado contra su pareja, la diputada Karol Cariola (PC) en medio del parto de su hijo por parte de funcionarios de la PDI.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario apuntó contra el fiscal regional de Coquimbo, quien lidera la investigación.

De Rementería detalla allanamiento a Cariola

“Se nos informa que hay un carro de la PDI afuera del hospital, entonces me parece muy dudoso cuando el fiscal Cooper dice que desconocía la situación (…) Me dicen que si no se entrega el teléfono esto va a ser ‘con escándalo‘”, aseguró.

Además, fue consultado sobre su los funcionarios policiales requisaron un teléfono a una niña, ante lo cual De Rementería sostuvo que “el de mi hija de 3 años, Maite. Y señalaban que el teléfono al no tener chip o no estar prendido, no podían preveer que era de una niña”.

“Los tuve que convencer mostrándole que la diputada Cariola no es muy fanática de Bluey o cosas infantiles“, añadió.

En esa misma línea, relató que “obviamente le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija, con mis dos hijos ahí presente en una situación de la PDI cuando mis hijos esperaban conocer a su hermano“.

A raíz de todo lo anterior, el diputado señaló que “el fiscal Cooper decide seguir con la diligencia con el riesgo de la salud para la diputada Cariola. Es un descriterio total, y por eso estamos acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos pedido a la PDI que entregue información de por qué el procedimiento se desarrolló de esa forma”.