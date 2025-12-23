Lautaro Carmona y responsabilidades en el fallido proceso constituyente: “Vinieron propuestas que chacrearon el rigor del debate”

En conversación con Tolerancia Cero, el timonel del Partido Comunista además aseguró que su colectividad se define como "revolucionaria" por sobre "reformista".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la situación actual del país y a la derrota en la segunda vuelta presidencial de la abanderada de la colectividad, Jeannette Jara.

En diálogo con Tolerancia Cero, Carmona fue consultado por el rol del Partido Comunista en el primer proceso constitucional, respecto a las propuestas que han sido catalogadas como “refundacionales“.

Al respecto, aseguró que “nosotros no éramos los promotores de lo ‘refundacional’, de las exageraciones de propuestas. Porque faltaba poco para que se plebiscitara el nombre de las calles”.

“Nosotros no tenemos esa mirada de las transformaciones, las creemos en serio. Vamos a trabajar siempre muy en serio para que estas sean beneficios y avances desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de los beneficiarios”, añadió el timonel comunista.

Del mismo modo, apuntó a que “ojalá el Partido Comunista hubiera tenido una capacidad de incidir para haber nucleado, a lo menos, a los que sí tenían partidos reconocidos y que eran bancadas mayores que la nuestra“.

“Después vinieron propuestas que frivolizaron -o como se dice vulgarmente- chacrearon el rigor de un debate de ese tipo y llegamos a lo que llegamos“, remató.

Además, se le preguntó si es que el Partido Comunista se autodefine como un partido reformista o revolucionario, ante lo cual sostuvo que “desde un punto de vista estratégico, de los propósitos últimos, es revolucionario”.

“Desde el punto de vista de las políticas -y esto es una historia del partido, vamos a cumplir 114 años- el partido ha sido un acumulado de reformas, de reformas. Porque es un camino para la transformación más profunda”, sentenció Carmona.