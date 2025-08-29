Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista: “No he perjudicado en absoluto la candidatura de Jeannette Jara”

El timonel del PC, Lautaro Carmona, se refirió a la controversia que ha generado en el oficialismo debido a sus cuestionamientos a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Consultado sobre si sus intervenciones han afectado la unidad para disputar las presidenciales, descartó que perjudicaran a Jara y subrayó: "Me la he jugado por entero".

En el marco de la conmemoración de los dos años de la muerte del expresidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, su sucesor, Lautaro Carmona, se refirió a la carrera presidencial y a la controversia generada por sus declaraciones sobre la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Consultado por CNN Chile sobre cómo cree que Teillier evaluaría las tensiones que sus intervenciones han generado en el Pacto Unidad por Chile durante el actual proceso electoral, respondió: “Yo no he hecho nada que signifique asumir culpas. Tengo una obligación política, porque represento a una organización política que tiene una mirada como otros también la tienen”, y agregó que, cuando difiere de opiniones de sus pares, expresa sus argumentos respetando su visión.

En cuanto a las críticas al exministro Marcel, aclaró que estas se realizaron en un “contexto concreto”, por lo que no indagará en detalles. Respecto a si han afectado a la figura de la exministra del Trabajo, señaló: “No he perjudicado en absoluto la candidatura Jara. Me la he jugado por entero”.