El próximo 9 y 10 de julio, Revolución Democrática (RD) realizará sus elecciones internas vía remota, donde el senador Juan Ignacio Latorre es la única carta para presidir la directiva nacional del partido.

Debido a que solamente se presentó una lista de consenso, la militancia deberá decidir si “aprueba” o “rechaza” la conformación de la nueva jefatura partidaria. En este contexto, Latorre ya definió sus principales metas en caso de llegar a presidir RD.

En conversación con La Tercera, el senador sostuvo que una de sus grandes apuestas es transformar al Frente Amplio, que actualmente es una subcoalición formada por RD, Convergencia Social (CS) y Comunes, en un solo partido.

El parlamentario recalcó que en su lista unitaria aún no tienen una postura cerrada respecto a este tema. No obstante, señaló que su “opinión personal” es “transitar” hacia una sola coalición y “un partido único como Frente Amplio”.

Sin embargo, esta no es una tarea fácil, ya que hay trámites legales que deben hacerse ante el Servicio Electoral y los partidos deberán tener sus discusiones internas. En el caso particular de RD, la opción debería someterse a la consideración de las diferentes instancias partidarias y luego ser llevada a un referéndum.

“Esta no es una jugada solo de RD, tendremos que ver en qué están nuestros socios. Puede no haber unanimidad, gente que se resista, pero veremos. Si hay una mayoría, se avanzará, y si no, nos quedaremos como RD”, dijo Latorre, quien añadió que “si uno mira la bancada del FA, los perfiles de nuestros parlamentarios de RD, Convergencia y Comunes, uno no ve grandes diferencias. Hay tensiones, algo normal en la política, pero hay complicidades y sentido de cuerpo”.

“El Frente Amplio tiene partidos y movimientos y muchas veces nos cuesta articular posiciones de bloque y nos quedamos atrás respecto de otros partidos que tienen su estructura (…) El otro día, Jaime Bassa me decía: ‘No milito en ninguna orgánica, pero me siento frenteamplista’ y (…) como él, en los territorios te encuentras con mucha gente simpatizante”, agregó.