LATAM cifra en 20 mil los pasajeros afectados por huelga de pilotos: Asegura que “casi la totalidad” ha sido solucionado

Desde la aerolínea además señalaron que mantendrán las medidas "hasta que finalice" la movilización de la agrupación de funcionarios.

A través de un comunicado, LATAM se refirió a la huelga de pilotos de la aerolínea que se inició luego que culminaran las negociaciones con uno de sus sindicatos, en el marco de una mediación con la Dirección del Trabajo.

En este, señalaron que “la empresa ha implementado medidas para proteger a los pasajeros, incluyendo la necesidad de cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre. Esta medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20 mil pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original”.

Además, aseguraron que mantendrán las medidas de mitigación hasta que “finalice la huelga“.

El vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda, señaló que “estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular, de aquellos territorios que más lo requieren”.

Sumado a esto, desde la aerolíea hicieron un llamado a los clientes que tengan vuelos programados para estos días a revisar -en latam.com o en la app LATAM– la sección Mis Viajes, para revisar el estado del vuelo.