País aeropuerto

LATAM cifra en 20 mil los pasajeros afectados por huelga de pilotos: Asegura que “casi la totalidad” ha sido solucionado

Por CNN Chile

12.11.2025 / 13:53

{alt}

Desde la aerolínea además señalaron que mantendrán las medidas "hasta que finalice" la movilización de la agrupación de funcionarios.

A través de un comunicado, LATAM se refirió a la huelga de pilotos de la aerolínea que se inició luego que culminaran las negociaciones con uno de sus sindicatos, en el marco de una mediación con la Dirección del Trabajo.

En este, señalaron que “la empresa ha implementado medidas para proteger a los pasajeros, incluyendo la necesidad de cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre. Esta medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20 mil pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original”.

Además, aseguraron que mantendrán las medidas de mitigación hasta que “finalice la huelga“.

El vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda, señaló que “estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular, de aquellos territorios que más lo requieren”.

Sumado a esto, desde la aerolíea hicieron un llamado a los clientes que tengan vuelos programados para estos días a revisar -en latam.com o en la app LATAM– la sección Mis Viajes, para revisar el estado del vuelo.

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Trabajadora fue despedida por revisar conversaciones de WhatsApp de su jefa: Justicia falló a favor de la trabajadora y deberá ser indemnizada
LATAM cifra en 20 mil los pasajeros afectados por huelga de pilotos: Asegura que "casi la totalidad" ha sido solucionado
Trump solicita al presidente de Israel que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción: “Les pido que lo perdonen completamente”
La Roja cambia de horario para su amistoso frente a Rusia: Revisa la nueva programación
Emanación de gas afectó a colegios en La Granja: Evacuaron a cerca de 2 mil estudiantes
Condenan a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción