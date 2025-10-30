Las reflexiones de Mario Desbordes: Revela que tendría rasgos TEA y desclasifica su mayor arrepentimiento en la vida

El jefe comunal también contó que "la gente cree que soy superduro, superpaco, pero soy hipersensible en otras. Puedo ser muy llorón en unas películas. No puede ver películas donde muere un niño chico, chao next".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, participó del podcast Cómo Te Lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, donde abordó diversos aspectos políticos y personales.

Justamente, en el ámbito más humano, el militante RN desclasificó una serie de aspectos desconocidos hasta el momento y realizó diversas reflexiones profundas.

“Soy tan fome”, comenzó diciendo Desbordes, para pasar a un aspecto más humano y privado. “Con los diagnósticos actuales, me lo decía mi neurólogo, yo estaría en alguno de los rangos del espectro autista. Tengo serios problemas desde chico, de niño. Para mí el cumpleaños, el día de la Navidad eran muy complicados por la aglomeración, el ser el centro de atención”, reveló.

El excandidato presidencial contó, además, uno de sus mayores arrepentimientos en su vida: “demasiado tiempo a la política y los cargos, y poco para la familia. Sobre todo para el estallido, que fue durísimo, lo pasamos muy mal en la casa, y en ese minuto me creí el cuento y dejé a la familia un poco sola y me arrepiento”.

Sobre dicho tema, Desbordes ahondó algo que le pasó con su hija de 12 años: “Nos llamaron del colegio, pensando que estábamos separados. Y nosotros le dijimos a la profesora ‘por qué cree eso’. (Y nos dijo que era) porque la niña ‘dice que el papá ya no vive en la casa’. De eso me arrepiento, me duele”.

El jefe comunal también contó que “la gente cree que soy superduro, superpaco, pero soy hipersensible en otras. Puedo ser muy llorón en unas películas. No puede ver películas donde muere un niño chico, chao next”.

“Cantar los himnos me emociona, soy demasiado momio y facho en ese sentido. Y soy facho, eso es cierto, de corazón”, concluyó.