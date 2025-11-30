País teletón

Las reflexiones de Don Francisco tras llegar a la meta con la Teletón: “Estoy cansado, porque para mi es un esfuerzo”

Por CNN Chile

30.11.2025 / 11:42

La meta se superó por casi $4 mil millones, lo que fue celebrado en el cierre de la jornada en el Estadio Nacional.

Este domingo en la madrugada concluyó la Teletón 2025, en la que se superó la meta de $40.502.617.946 impuesta.

Esto, luego que se reuniera un total de $44.253.268.546, monto que fue anunciado en el cierre televisivo realizado en el Estadio Nacional.

Dicha meta se cumplió en horas de la madrugada, luego de varios cómputos que estaban considerablemente bajo la meta definitiva.

No obstante aquello, las últimas donaciones -como la realizada por la CPC, de un total de $3 mil millones– permitieron superar el monto fijado.

Luego de que terminara la jornada, Mario Kreutzberger -más conocido como Don Francisco– realizó un par de reflexiones sobre el evento.

Al respecto, señaló que “estoy cansado porque para mí es un esfuerzo“. Del mismo modo, aseguró que estba “contento, pero los resultados se dan tan tarde que uno se pone nervioso“.

Finalmente, recalcó que “la gente quiere que esto sea algo transversal porque todos participan sin importar el monto que aportan”.

