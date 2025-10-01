Las pasivos de los presidenciables: Mayne-Nicholls con 240 millones de deuda; Jara con 157 millones; MEO con 10 millones y Parisi con 65 millones

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
En estricto rigor, los pasivos son obligaciones financieras o deudas con terceros, en este caso, principalmente con entidades bancarias.
Otro dato que se dio a conocer este miércoles, en las declaraciones de patrimonio de los candidatos a la presidencia de Chile, dice relación con los pasivos que registraron.
El candidato con mayor deuda es Harold Mayne-Nicholl, quien registró 240 millones por concepto de pasivos. ¿A quién le debe? 175 millones a Banco security por concepto de crédito inmobiliario; 30 millones al mismo banco, pero por tarjetas bancarias: 30 millones a ITAU por línea de crédito; y 2 millones a CMR por concepto de tarjetas de crédito no bancarias.
MEO, en tanto, registró 10 millones que le debe al Banco de Chile por concepto de crédito de consumo.
Franco Parisi informó 65 millones en pasivos, los que se dividen en 63 millones de deuda con Banco de Chile por un crédito de consumo y los restantes 2 millones al mismo banco pero por tarjetas de crédito bancarias.
Finalmente, Jeanette Jara reportó compromisos por 157.523.875 millones en moneda nacional. De ellos, 85 y 67 millones corresponden a créditos hipotecarios con los bancos ITAU y Scotiabank, respectivamente. Y los restantes 4 millones, a un crédito de consumo con ITAU.
El resto de candidatos no informó pasivos.
