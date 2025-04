Las limitaciones del Servel para poder fiscalizar la desinformación y “noticias falsas”

En un año electoral y con los niveles de masificación que han alcanzado las distintas redes sociales se vuelve una necesidad limitar el avance de las fakenews, algo que para la presidenta del Servel "es uno de los principales conflictos de los procesos electorales a nivel mundial".

Un pantallazo donde se ve al Presidente Gabriel Boric caminando por la capital fue tomado durante el fin de semana pasado bajo la narrativa de que había asistido a un baby shower del que regresaba ebrio. Su viralización llevó al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a acudir a sus redes sociales para consultar su veracidad dada la “conmoción pública” que generaba.

“Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional”, agregó el líder republicano.

El mandatario abordaría el asunto horas más tarde, acusando que “cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes)” habían difundido falsamente que estaba en estado de ebriedad. En realidad, fue abordado por un hincha de la Universidad Católica y su hijo, con quien el Presidente se tomó una foto emulando el gesto de la franja.

“La desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar”, comentó Boric.

El problema de la desinformación

En diálogo con Influyentes, la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, afirmó que la desinformación y las denominadas “noticias falsas” son actualmente “uno de los principales conflictos de los procesos electorales a nivel mundial”.

“Tenemos mucha relación con otros organismos electorales a nivel regional e internacional para aprender de esas materias, hemos tomado muchas precauciones”, aseguró Figueroa, agregando que los equipos de comunicaciones en el Servel también se han capacitado en estas materias.

Recordando las reformas políticas de 2014-2016, años donde no era un tema la difusión de falsedades rápidamente viralizables, la presidenta del servicio explicó que “mientras las redes sociales no se ocupen con campañas pagadas”, el Servel no tiene capacidad de fiscalizar.

“Creo que ahí hay un rol de los distintos actores de la sociedad, no solo el Servicio Electoral. Ahí la sociedad civil, los medios de comunicación, el poder Ejecutivo, Legislativo, tenemos que hacer un ecosistema que apoye eso”, añadió.