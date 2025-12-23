Lanzan consulta ciudadana online para definir diseño de tarjeta de pago electrónico del transporte público en Gran Concepción

Las personas podrán ingresar al formulario y encontrar tres opciones de diseño.

El Ministerio de Transportes informó que comenzó oficialmente la apertura de una consulta ciudadana online que definirá el diseño de lanzamiento de la tarjeta de recaudo o de pago electrónico para el transporte público del Perímetro de Exclusión, es decir, en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé.

El proceso finalizará el lunes 12 de enero de 2026.

La licitación de la iniciativa se encuentra en la etapa de revisión de las ofertas técnicas y económicas que fueron presentadas en septiembre por parte de seis empresas. Y, en paralelo, se avanzará con la definición de la propuesta que identificará a esta nueva herramienta de pago.

Las autoridades señalaron que los resultados de la votación online consideran a los servicios que prestarán 50 buses eléctricos y otros 30 diésel, los que también están siendo licitados para los servicios Lota-Coronel y Gran Concepción, que entrarán en operación durante el 2026.

¿Cómo votar en la consulta? A través de un link disponible en las redes sociales de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, las personas interesadas encontrarán un breve formulario y la opción de voto o elección entre tres opciones de diseño:

Puente Ferroviario Biobío

Coliseo Monumental La Tortuga de Talcahuano

Campus de la Universidad de Concepción

El seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, comentó: “Estamos avanzando con una licitación que ya está abierta, esperamos tener ya el cierre de la misma durante el primer trimestre del próximo año. Sabemos que esto va a significar un enorme cambio cultural, pero generando mayores facilidades, tanto para el actual sistema de pago, a través de efectivo, generando una serie de alternativas que hoy día son muy utilizadas como son los pagos electrónicos“.

Y añadió que el sistema permitirá generar “mayores márgenes de seguridad, obviamente al sacar el efectivo de las máquinas de transporte público en el Gran Concepción”.

Sobre las alternativas de votación, la autoridad señaló que la idea es que “la tarjeta pueda tener en su imagen que nos identifique como Sistema de Transporte Público del Gran Concepción, como es el Gimnasio La Tortuga de Talcahuano, el Campanil de la Universidad de Concepción y el ícono nuevo que se ha incorporado, que es el nuevo Puente Ferroviario, imagen que hoy día está representando muy bien lo que significa el avance en materia de conectividad que hemos vivido en este periodo de gobierno”.